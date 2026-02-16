Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές θα πληγούν από σήμερα το βράδυ - Η πρώτη εκτίμηση για την Καθαρά Δευτέρα

Προειδοποίηση για νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα αρχίσει να πλήττει τη χώρα από σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας (16/02) εξέδωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Ο κ. Τσατραφύλλιας ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το σκηνικού του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει πρώτα στα δυτικά της χώρας και θα εξαπλωθεί στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να σημειωθούν στη Πελοπόννησο ( δυτική και νότια ), την Αιτωλοακαρνανία, το κεντρικό Ιόνιο ( Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα) , τη νότια Κρήτη, το ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά την Αττική, αναμένεται να σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως Τρίτη μεσημέρι έως απόγευμα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανακοίνωσε και μια πρώτη εκτίμηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμώντας ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος με λίγο περισσότερο κρύο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την αδριατική με κέντρο 990hpa φέρνει 24ώρη ισχυρή κακοκαιρία..."

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μία ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά.

Σε γενικές γραμμές η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Οι περιοχές όμως που θα επηρεάσει ιδιαίτερα με ραγδαιότητες και μεγάλη ύψη βροχής είναι :

Πελοπόννησος ( δυτική και νότια ), Αιτωλοακαρνανία, κεντρικό Ιόνιο ( Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα) , νότια Κρήτη, ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη με επικρατέστερες διευθύνσεις: οι βορειοδυτικές στο Ιόνιο, και οι νοτιο-δυτικές στο νότιο Αιγαίο. Εξασθενούν την Τετάρτη το μεσημέρι.

Μικρή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά.

Αττική: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες ( φυσιολογικές) κυρίως Τρίτη μεσημέρι- απόγευμα.

Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μια πρώτη εκτίμηση είναι οτι ο καιρός θα είναι σύμμαχος με λίγο περισσότερο κρύο»