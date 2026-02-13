Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Ήπειρο, Ιόνια Νησιά και Χίο - Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο παρατηρήθηκαν στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου, καθώς έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Πρέβεζα ενόψει κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, έχει υποστεί καθιζήσεις σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο στη Β.Δ. Κέρκυρα, κοντά στα χωριά Πάγοι και Αρκάδες, ενώ ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στην περιοχή Παραμόνα στα δυτικά του νησιού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων Γιώργος Μάμαλος, μετά από συνεννόηση με την Τροχαία Κέρκυρας, ενημέρωσε, ότι όσο σημειώνεται βροχόπτωση, θα σταματάει η διέλευση οχημάτων στον δρόμο προς την Παλαιοκαστρίτσα, καθώς παρατηρούνται συνεχώς κατολισθητικά φαινόμενα.

Η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στους κεντρικούς δρόμους στην πόλη της Κέρκυρας.

Στον παραλιακό δρόμο της Λευκάδας τα νερά έφτασαν σχεδόν τα 30 εκατοστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ακόμη, στην ήδη επιβαρυμένη από κατολισθήσεις περιοχή του Μύτικα της Πρέβεζας σημειώνονται πλημμύρες σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Χίος: Απεγκλωβισμοί και πλημμύρες - Συνεχίζονται οι απαντλήσεις υδάτων

Παράλληλα, συνεχίζονται οι απαντλήσεις υδάτων από την Πυροσβεστική υπηρεσία σε σπίτια και επιχειρήσεις στην Χίο στις περιοχές Μέγα Λιμνιώνα και Αγίας Ερμιόνης, το παραλιακό μέτωπο της δημοτικής ενότητας Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χθες, το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απομακρύνει μητέρα με το 12χρόνο αγόρι της στην περιοχή του Μέγα Λιμνιώνα.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια θαμώνες από ταβέρνα της περιοχής, όταν τα νερά της βροχής ανέβηκαν και δημιούργησαν πρόβλημα στις εξόδους.

Συνεργεία του δήμου καθαρίζουν τα φρεάτια από φερτά υλικά, εν αναμονή και νέας βροχόπτωσης, ενώ συνεργεία δήμου και περιφέρειας καθαρίζουν το οδικό δίκτυο στην κεντρική Χίο από βράχια που είχαν πέσει σε διάφορα σημεία.