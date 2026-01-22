Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα και σήμερα - Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

Συνεχίζεται να πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία που σάρωσε την Τετάρτη την Αττική και πολλές περιοχές, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και πολλές καταστροφές.

Έντονα φαινόμενα πλήττουν διάφορες περιοχές και την Πέμτπη, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και κατά τόπους χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για την Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα και στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.

Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 8 με 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.