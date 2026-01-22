Σε ένα σημείο σχεδόν στο όριο όπου η Άνω Γλυφάδα πλησιάζει τον Υμηττό (Τερψιθέα), βρήκε τραγικό θάνατο η γυναίκα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά την κακοκαιρία την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι ήταν κάτω από ένα αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί, μπροστά από τον αριθμό 11 της Κυρίλου Μεθοδίου. Λίγες δεκάδες μέτρα πιο πάνω βρίσκεται το βουνό, το οποίο κατέβαζε επί ώρες, ασταμάτητα νερό αλλά και ογκώδεις πέτρες.

Κακοκαιρία: Δύο άνθρωποι νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές σε λίγες μόνο ώρες

Πέραν της γυναίκας στην Άνω Γλυφάδα, το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα στο Άστρος Κυνουρίας, με θύμα έναν λιμενικό, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής σήμερα 21 Ιανουαρίου 2026 και από ώρα 07:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.