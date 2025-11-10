Η κακοκαιρία που σάρωσε μεγάλα τμήματα της χώρας έφερε σημαντικά ύψη βροχής. Σύμφωνα με αυτά που κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα της χώρας αλλά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του παρακάτω χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18.20 ώρα Ελλάδας καταγράφηκε στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm.

Ο χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό. | Meteo.gr

Προειδοποίηση από Τσατραφύλλια

Νωρίτερα ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας είχε προειδοποιήσει ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος έγραφε στη σελίδα του στο Facebook: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία…», εξηγώντας πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες: Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε: Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.

Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα

Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα μέχρι σήμερα τις 17.00».