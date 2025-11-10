Έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει τη χώρα σήμερα (11/10), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειώνονται στην περιοχή της Αρκαδίας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα στη Μεγαλόπολη, στην καρδιά της Αρκαδίας οι δρόμοι έγιναν «ποτάμια», και σημειώθηκαν πλημμύρες σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, o ποταμός είχε φουσκώσει επικίνδυνα και τα νερά παρέσυραν φερτά υλικά πάνω στο δρόμο. Η καιριή πρόγνωση μάλιστα, αναφέρει ότι τα φαινίμενα θα γίνονται όλο και πιο έντονα το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 πλημμυρισμένα υπόγεια μέσα στην πόλη της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος έχει υποβάλει αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αρκαδία: Πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία «χτύπησε» και τον αυτοκινητόδρομο Μορέα. Πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση οδηγών και σωστικών συνεργείων.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Θετικό είναι το γεγονός ότι η κυκλοφορία έχει απκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς το έδαφος παραμένει ιδιαίτερα ολισθηρό. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι στιγμές που έζησαν οι εγκλωβισμένοι χαρακτηρίστηκαν από έντονη αγωνία.

Κακοκαιρία: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στη Βόνιτσα

Τα πλημμυρικά φαινόμενα ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα σήμερα και στην περιοχή της Βόνιτσας δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Πάλαιρο, όπου πλημμύρισε σπίτι και ένας ηλικιωμένος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί – το νερό είχε φτάσει σε ύψος άνω του 1,5 μέτρου.

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε σε εργοτάξιο κοντά στη Βόνιτσα, όπου ο φύλακας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση πυροσβεστών και εργαζομένων, ο άνδρας διασώθηκε σώος.

Διαβάστε επίσης: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας

Η έντονη βροχόπτωση, διάρκειας περίπου πέντε ωρών, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους, αυλές και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στον οικισμό Μοναστηράκι, σημειώθηκαν καθιζήσεις του οδοστρώματος και ζημιές σε γέφυρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Την ίδια ώρα, η Βόνιτσα παραμένει χωρίς νερό, καθώς υπέστη σοβαρή βλάβη ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση, ωστόσο η παροχή αναμένεται να επανέλθει το πρωί της Δευτέρας.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Εκτός από την Αρκαδία και Αιωτολοακαρνανία, προβλήματα σημειώθηκαν και στην Ήπειρο.

Οι δρόμοι πλημμύρισαν και σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα, και σύμφωνα με το prevezanews, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε κοπές δέντρων που έπεσαν λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου.

Παράλληλα, σημειώθηκαν πολύωρες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νομού, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα σε ορισμένα σημεία η ηλεκτροδότηση δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί.

Στη Φιλιππιάδα, σπίτια, υπόγεια και καλλιέργειες βρέθηκαν στο έλεος της βροχής, με κατοίκους να αναφέρουν ότι το νερό έφτασε σε ύψος έως και δύο μέτρων, καταστρέφοντας ολοσχερώς τον εξοπλισμό τους.

«Το φρεάτιο δεν καθαρίζεται σωστά και το νερό έρχεται μέσα στο σπίτι», καταγγέλλουν κάτοικοι, σημειώνοντας ότι η περιοχή πλημμυρίζει με κάθε έντονη βροχόπτωση.

Αττική: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός μετά την κακοκαιρία

Η Αττική, δεν «ξέφυγε» από την κακοκαιρία. Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, σε «ποτάμια» έχουν μετατραπεί πολλοί κεντρικοί δρόμοι και στενά στην Αθήνα λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Τα φουσκωμένα νερά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πεζών, αλλά και στα οχήματα. Στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα.

Μάλιστα, τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Διαβάστε επίσης: Προβλήματα και στη Μεγαλόπολη από την κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και πλημμυρισμένα υπόγεια

Την τελευταία ώρα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία (από Ρέντη έως Λυκόβρυση), όπου κατά διαστήματα τα οχήματα ακινητοποιούνται.

Η κυκλοφορία γίνεται μετ' εμποδίων, μεταξύ άλλων, σε λεωφόρο Αθηνών, Πειραιά, Ποσειδώνος (Φάληρο), Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας και σε σημεία της Βουλιαγμένης.

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, προειδοποιόντας ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε ότι, για τις επόμενες ώρες, θα σημειωθούν κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.

Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, στην Αττική, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σήμερα (11/10) από τις 17:00 και μετά.



