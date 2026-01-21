Κακοκαιρία‑σοκ στο Περιστέρι: Δέντρο πέφτει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η επιμονή της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της Αττικής, με το Περιστέρι να καταγράφει ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Orange Press Agency, δέντρο υποχώρησε ξαφνικά και έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα στην οδό Καλλιδρόμου, την ώρα που ο οδηγός κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Το δέντρο χτύπησε το μπροστινό μέρος του ΙΧ, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής.

Περίοικοι που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος ανέφεραν ότι «αν το δέντρο είχε πέσει ένα δευτερόλεπτο αργότερα, θα είχε καταπλακώσει ολόκληρο το αμάξωμα», υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή. Ο δρόμος παρέμεινε προσωρινά κλειστός μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του κορμού και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.