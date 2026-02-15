Κακοκαιρία στην Αττική: Ο αέρας «πήρε σβάρνα» τα δέντρα - Πτώση πεύκου 25 μέτρων στην Αγία Παρασκευή

Ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη έχουν χτυπήσει την Αττική και ήδη από τις πρωινές ώρες έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε περιοχές.

Ειδικότερα, σημειώθηκαν δεκάδες περιστατικά με πτώσεις δέντρων με πιο χαρακτηριστικό συμβάν στην Αγία Παρασκευή όπου «κατέρρευσε» πεύκο 25 μέτρων.

Το πεύκο έπεσε ξαφνικά σε κήπο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή της πτώσης ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, τόσο δυνατός που αρκετοί ένοικοι πίστεψαν πως σημειώθηκε σεισμική δόνηση. «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός ή έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της πολυκατοικίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το τεράστιο δέντρο κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Από θαύμα δεν υπήρχαν διερχόμενοι ή παιδιά στον κήπο τη στιγμή της πτώσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν μικρές υλικές φθορές στον περιβάλλοντα χώρο.

Άλλες περιοχές που σημειώθηκαν αντίστοιχα συμβάντα είναι η Νέα Σμύρνη, η Ηλιούπολη, η Νέα Φιλαδέλφεια, και το Περιστέρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πυροσβεστική βρίσκεται από νωρίς σε ετοιμότητα ενώ, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Organe Press Agency, έχουν φτάσει στα σημεία προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.