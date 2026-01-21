Κακοκαιρία στην Αττική: Οδηγίες της ΓΣΕΕ για την ασφάλεια των εργαζομένων σε ακραία φαινόμενα

Ενόψει σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την Αθήνα, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), εξέδωσε οδηγίες προς τους εργαζομένους με στόχο τη διαφύλαξη της υγείας τους και την ασφάλεια τους από τα έντονα φαινόμενα.

Βάσει της εργατικής νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων των αρμόδιων υπουργείων η ΓΣΕΕ, αναφέρει ότι:«όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, οι εργοδότες οφείλουν να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά ή έκτακτα μέτρα, προκειμένου να αποτρέπονται εργατικά ατυχήματα και σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων».

Σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους:

προβλέπεται ρητά η προσαρμογή του ωραρίου , η τροποποίηση του τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η προσωρινή αναστολή εργασιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,

η τηλεργασία, όπου είναι εφικτή, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, αποτελούν βασικά μέτρα προστασίας,

Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της εφαρμογής μέτρων που επιβάλλονται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη ευθύνη, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, φέρουν οι εργοδότες σε κλάδους αυξημένης επικινδυνότητας, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας πρέπει να είναι άμεση και αυστηρή.

Η Συνομοσπονδία καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην εντατικοποίηση των ελέγχων από τους αρμόδιους μηχανισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Όπως τονίζει, «η υγεία και η ζωή των εργαζομένων δεν αποτελούν κόστος, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση».

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας για τη θέσπιση ρητών νομοθετικών ρυθμίσεων και απαγορεύσεων που θα διασφαλίζουν τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων.

Τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες της ΓΣΕΕ παραμένουν σε επαγρύπνηση για την υποβολή καταγγελιών, ενώ στη διάθεση εργαζομένων και συνδικάτων βρίσκονται το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικήςτου Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

«Μετακινούμαστε μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν παραγγέλνουμε προϊόντα που προϋποθέτουν μετακίνηση εργαζομένων μέσα στην κακοκαιρία», υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.