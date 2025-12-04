Κακοκαιρία στην Αττική: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο - Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Αυξημένη προσοχή εφιστά στους πολίτες της Αττικής ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε μια νέα επιδείνωση του καιρού, με την κακοκαιρία «Byron» να επηρεάζει την Αττική το επόμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του, τρία διαφορετικά προγνωστικά κέντρα καταγράφουν σημαντική πιθανότητα για έντονα φαινόμενα, με τις κεντρικές και παράκτιες ζώνες του λεκανοπεδίου να βρίσκονται στο επίκεντρο των εκτιμήσεων.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει «Τρία σενάρια για την Αττική…Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική».

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές στο «μάτι του κυκλώνα»

«Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους (Σαρωνικό -Ευβοϊκό) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα. Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την προσφατη κακοκαιρία.

Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο. Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή».