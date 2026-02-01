Κακοκαιρία: Ξεκίνησε το δεύτερο «κύμα» στην Αττική - Live χάρτης με την πορεία των φαινομένων

Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ η Αττική δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού κατά διαστήματα.

Βροχόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές του νομού, την ώρα που τα φαινόμενα είναι κατά τόπους έντονα και χαρακτηρίζονται από παρατεταμένη διάρκεια που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Αττική έχει δεχθεί από τα ξημερώματα το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, με δυνατές βροχές και ισχυρούς ανέμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στη Γλυφάδα οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, με την τοποθέτηση οδοφραγμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα παρουσιάζουν κατά διαστήματα ένταση.

Επί ποδός βρίσκεται όλος ο μηχανισμός του Δήμου από τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές κινδύνου ήδη από τις 3 τα ξημερώματα. Τα μέτρα αφορούν κυρίως κατοικίες και δρόμους που είχαν πληγεί στην προηγούμενη κακοκαιρία.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι των Νοτίων Προαστίων προσπαθούν εδώ και περίπου 10 μέρες να καθαρίσουν σπίτια και οχήματα που είχαν βυθιστεί στη λάσπη από τα προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Live χάρτης με την πορεία των φαινομένων

Χάρτης δείχνει live την πορεία των φαινομένων: