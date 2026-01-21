Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο υπόνομος στην Ποσειδώνος - Έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας

Τα προβλήματα από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας συνεχίζονται, δημιουργώντας μεταξύ άλλων, δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Στο κλείσιμο λωρίδας της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα ανόδου στη συμβολή με την οδό Κανάρη προχώρησαν τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ λόγω της ανάβλυσης υδάτων από κεντρικό υπόνομο.

Πρόκειται για σημείο που παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ακόμη κι όταν η βροχόπτωση είναι πιο ήπια. Για την ώρα η υπερχείλιση είναι αισθητά πιο περιορισμένη από προηγούμενες κακοκαιρίες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.