Κακοποίηση βρέφους στην Πάτρα: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του» - Οι ισχυρισμοί της 18χρονης μητέρας

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του βρέφους 10 μηνών που μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο με σημάδια κακοποίησης και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, αποκάλυψε τους ισχυρισμούς της 18χρονης μητέρας για τα σημάδια που είχε το βρέφος στο σώμα του, μεταξύ άλλων κατάγματα, δαγκωματιές και μώλωπες, μιλώντας στο MEGA.

«Η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε παιχνίδι με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέλφια του, ενώ για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από το καρότσι», είπε ο ίδιος.

Όπως τόνισε ο κ. Πολίτης, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.

Σύμφωνα με εκείνον, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα, ενώ, ξεκαθάρισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών και η ειδοποίηση της εισαγγελίας ουσιαστικά έσωσαν τη ζωή του παιδιού. Όπως σημείωσε, η μητέρα έφυγε από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, μαζί με το μωρό.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα. Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», ανέφερε.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνα εις βάθος για να εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και τις ευθύνες του οικογενειακού περιβάλλοντος.