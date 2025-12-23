Κακοποίηση ζώων σε άτυπο κυνοκομείο του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων καταγγέλλει η «Save a Greek Stray»

Άλλη μια υπόθεση (παθητικής) κακοποίηση ζώων στην Ελλάδα έρχεται στο φως. Όπως έκανε γνωστό η ΜΚΟ «Save a Greek Stray» στην περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, κοντά στο Χάνι Γρύλλου βρίσκεται και λειτουργεί ένα άτυπο δημοτικό κυνοκομείο.

Κάποιοι από τους εθελοντές της «Save a Greek Stray», μετά από καταγγελίες, βρέθηκαν στον νομό Ηλείας, όπου και αντίκρυσαν με τα ίδια τους τα μάτια μια φρίκη.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, στον συγκεκριμένο χώρου, όπου έμειναν για ένα 24ωρο, κατέγραψαν «σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού, απουσία προσωπικού για τουλάχιστον ένα 24ωρο (χρόνος που εμείς μείναμε στο χώρο), κουβάδες χωρίς νερό και άλλους με βρώμικο βρόχινο νερό, καθόλου τροφή - ούτε ξέρουμε για πόσο καιρό - και, επιπλέον, ακάλυπτο λάκκο με υπολείμματα σωρών και οστά, πιθανόν νεκρών ζώων».

Μετά την αποχώρησή τους από το σημείο προχώρησαν σε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ζήτησαν κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα, καθώς βάσει του νόμου 4830/21 η ευζωία είναι υποχρέωση από τον νόμο.

«Μια γλυκόπικρη γεύση»

Μετά το πέρας της «αποστολής» τους οι εθελοντές της «Save a Greek Stray» έφυγαν με μια «γλυκόπικρη γεύση», όπως αναφέρουν. Η πικρία είναι για την κατάντια των ζώων και τα όσα αντίκρυσαν εκεί που μόνο θλίψη και οργή μπορούν να προκαλέσουν.

Από την άλλη πλευρά, μια «νότα αισιοδοξίας» τους δόθηκε μετά από την ανταπόκριση του ΑΤ Κρεστένων και «τη διάθεση συνεργασίας της κτηνιατρικής υπηρεσίας που διενήργησε επιτόπια αυτοψία παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες συγκάλυψης των αρμόδιων φορέων του Δήμου».

Η ανάρτηση στα social media της ΜΚΟ αναφέρει επίσης ότι «ο λάκκος με τα κουφάρια καλύφθηκε, τα ζώα ταΐστηκαν και καθαρίστηκαν, ενώ ο αντιδήμαρχος διέφυγε του αυτοφώρου από άγνωστη έξοδο, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά πως η ανάληψη ευθύνης προϋποθέτει την ύπαρξη ηθικών αξιών, άγνωστων στην τοπική αυτοδιοίκηση».

«Αναμένουμε την εισαγγελική απόφαση για την άμεση απομάκρυνση των ζώων σε κρίσιμη κατάσταση» καταλήγει η ΜΚΟ.

Τελικά, όπως ενημερώνει η «Save a Greek Stray» το πρωί της Τρίτης εθελοντές βρίσκονταν στον δρόμο προς τα Κρέστενα, ώστε να παραλάβουν τα ζώα που χρειάζονται άμεσα κτηνιατρική φροντίδα καθώς τους δόθηκε το «πράσινο φως» από την εισαγγελία.