Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς για έκθεση που προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στους γιατρούς για έκθεση που προκάλεσε τον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για αδίκημα, το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη.

Οι δύο ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους από κοινού με τους συνηγόρους τους.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία ζητά η οικογένεια

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.