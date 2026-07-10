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Καλά πήγε αυτό: Οδηγός σφήνωσε το αυτοκίνητό του σε καταπέλτη πλοίου στη Ραφήνα

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη πλοίου.

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Αυτοκίνητο σφήνωσε στον κατραπέλτη πλοίο στο λιμάνι της Ραφήνας
Αυτοκίνητο σφήνωσε στον κατραπέλτη πλοίο στο λιμάνι της Ραφήνας | irafina.gr
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Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν όσο πραγματοποιούταν η επιβίβαση οχημάτων, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έφερε στο φως το irafina.gr, το όχημα φαίνεται να «σφήνωσε» στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Λιμάνι Ραφήνας
irafina.gr

Όπως ήταν φυσικό ακολούθησε χάος, με τα μέλη του πληρώματος και όσους ήταν παρόντες να προσπαθούν να βοηθήσουν, ώστε να «ξεμπλοκάρει» το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

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