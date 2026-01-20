Καλάβρυτα: Διακόπηκαν τα δρομολόγια στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Διακόπηκαν τα δρομολόγια στον Οδοντωτό στα Καλάβρυτα, λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες.
Όπως αναφέρει η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα - Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.
