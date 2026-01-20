Μενού

Καλάβρυτα: Διακόπηκαν τα δρομολόγια στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στον Οδοντωτό δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από τον οδοντωτό
Στιγμιότυπο από τον οδοντωτό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Διακόπηκαν τα δρομολόγια στον Οδοντωτό στα Καλάβρυτα, λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα - Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ