Καλάβρυτα: Επιβάτες του Οδοντωτού έμειναν εγκλωβισμένοι για 4 ώρες χωρίς νερό και κλιματισμό

Επιβάτες του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα έμειναν εγκλωβισμένοι για 4 ώρες χωρίς νερό και κλιματισμό.

odontotos
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος. | EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ταλαιπωρία βίωσαν επιβάτες της Hellenic Train την Κυριακή, καθώς αμαξοστοιχία του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο λόγω τεχνικού προβλήματος.

Παρόλο που η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών της αμαξοστοιχίας από ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ ήταν επιτυχημένη, οι επιβάτες έμειναν για περισσότερες από 4 ώρες.

Σε βίντεο καταγράφηκε επίσης η προσπάθεια των πυροσβεστών να βγάλουν από το τρένο τους επιβάτες.

Το τρένο της Hellenic Train, με 38 επιβάτες, εκτελούσε το δρομολόγιο 1336 Διακοπτό - Καλάβρυτα και ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά. Επιβάτης ανέφερε στην εκπομπή Live News του Mega: 

«Οι άνθρωποι μείνανε παγιδευμένοι για 4 ώρες μέσα στο τρένο. Η Hellenic Train δεν είχε καθόλου να τους δώσει νερό. Ο κλιματισμός δεν δούλευε γιατί το πρόβλημα ήταν ηλεκτρολογικό.

Δεν τους επέτρεπαν να κατέβουν γιατί ήταν επικίνδυνο, είχαν ζέστη, δεν έπιασαν τα κινητά τους ήταν στη μέση του πουθενά. Στο τέλος η κουνιάδα μου έπαθε κρίση πανικού, διότι παιδάκια έκλαιγαν, ηλικιωμένοι λιποθυμούσαν. Ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους, τους είχαν σε κανονική ομηρία για 4 ώρες. Είχα τρελαθεί, δεν ήξερα τι κάνει το παιδί μου».

