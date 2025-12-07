Καλάβρυτα: Η στιγμή που ο σεισμός «χτυπά» την περιοχή

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου 2025, κοντά στα Καλάβρυτα, και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Βίντεο από επιχείρηση στα Καλάβρυτα, που δημοσιεύει το apohxos.gr, καταγράφει τη στιγμή της δόνησης και αποτυπώνει τη δύναμη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 24,3 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο δίνει το μέγεθος στα 4,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο επτά χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε στα Καλάβρυτα ούτε στα χωριά της ορεινής Αχαΐας. Έχουν επίσης καταγραφεί δύο μετασεισμοί, μεγέθους 2,3 και 2,8 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα.