Καλάβρυτα: Ο Ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και τοιχογραφίες της Μονής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απολογία του Ηγούμενου και των υπόλοιπων κατηγορουμένων, που κατηγορούνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και αρχαιοκαπηλίας, σχετικά με την αγοραπωλησία αντικειμένων, που βρίσκονταν στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, ο Ηγούμενος είχε την πρόθεση να πουλήσει τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής στα Καλάβρυτα, όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το «ελληνικό FBI».

«Υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής. Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ. Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους» ανέφερε σχετικά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega.

Την ίδια ώρα, άκαρπες είναι οι έρευνες στα παρακείμενα οικόπεδα της Μονής στα Καλάβρυτα σχετικά με την εύρεση του αγάλματος της Θεάς Αρτέμιδος, το οποίο επιχείρηση να «πουλήσει» ο Ηγούμενος.