Καλαμάκι: Τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό

Σύγκρουση τραμ με βανάκι σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Άλιμο, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συρμός του τραμ συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με βανάκι που κινούνταν στο σημείο.

Από τη σύγκρουση, το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το noupou.gr.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στο σημείο ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινές δυσκολίες, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει διακοπεί η κίνηση των συρμών του τραμ και στις δύο κατευθύνσεις, τόσο προς Γλυφάδα όσο και προς Πειραιά.