Καλαμαριά: Απολογείται ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε σε οπαδικό επεισόδιο

Στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθεί, εμφανίστηκε σήμερα ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη Αλήτσιου ο οποίος ήταν παρών στη δολοφονία του στις 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 21χρονος έλαβε προθεσμία για την προσεχή Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας ενώ μέχρι τότε, αφέθηκε ελεύθερος.

Σημειώνεται πως σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη και είχε επιδοθεί κλήση για απολογία.