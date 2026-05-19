«Καλα…μαρία»: Το απρόοπτο που ακούστηκε από τα μικρόφωνα του μετρό Θεσσαλονίκης στις δοκιμαστικές διαδρομές

Βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Στο βίντεο καταγράφεται η διαδρομή από τον σταθμό Καλαμαριά έως την Αρετσού, με τον υπουργό και τους υπόλοιπους επιβάτες να διασκεδάζουν με το ηχητικό σύστημα, το οποίο προφέρει τον σταθμό ως «Καλα…μαρία».

Ανάλογο σαρδάμ ακούγεται και λίγο αργότερα με την ανακοίνωση του σταθμού Άρετσου. Πρόκειται, ωστόσο, για τεχνική λεπτομέρεια που αναμένεται να διορθωθεί πριν από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της γραμμής.

Η επέκταση του μετρό έχει μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες. Παράλληλα, αναμένεται να μειώσει την κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά περίπου 10.500 οχήματα ημερησίως. Η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας έως το κέντρο της πόλης θα διαρκεί μόλις 15 λεπτά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου, η επέκταση προς την Καλαμαριά προγραμματίζεται να παραδοθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Νωρίτερα, στα τέλη Μαΐου, η βασική γραμμή του μετρό θα τεθεί εκτός λειτουργίας για 15 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα τελικά δοκιμαστικά δρομολόγια και να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση ασφαλείας όλων των συστημάτων.