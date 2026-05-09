Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η δυτική Θεσσαλονίκη μετατρέπεται από αποπαίδι σε τόπο με δυναμική ανάπτυξη»

Το παρών στη Θεσσαλονίκη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πολλοί ακόμη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό.

Από το βήμα στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπαίδι της πόλης, από τον φτωχό συγγενή της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές, είναι μία συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση».

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι σε λίγες εβδομάδες θα ξανάρθει στον ίδιο χώρο για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, στο οποίο θα λειτουργήσουν, επίσης, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και σημείωσε: «Με το Μητροπολιτικό Πάρκο διαμορφώνουμε, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Έναν περίπατο στη φύση αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη».

Και πρόσθεσε πως «Δημιουργούμε έναν μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και έναν πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρη την πόλη και τη Μακεδονία. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν οικονομικά, αλλά, κυρίως, δημογραφικά, μιλάμε για το νεότερο πληθυσμό της χώρας. Είναι μία απόφαση της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση».

Δήλωσε - όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΟΕ, ότι είναι «αδιαπραγμάτευτη» η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα που αφορούν και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και θα ολοκληρωθούν, όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση του FIX, ο Fly over, τα νοσοκομεία -παιδιατρικό και ογκολογικό, η ανέγερση σχολείων κ.ά.