Καλαμαριά: Κακώσεις στο πρόσωπο φέρει ο 23χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε τον 20χρονο

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα ευρύματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του 23χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο φερόμενος ως δράστης της αιματηρής επίθεσης φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών.

Από την άλλη, σύμφωνα με ρεπορτάζ, η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου έδειξε πως κατέλειξε μετά από απώλεια 2 λίτρων αίματος. Το καίριο χτύπημα με μαχαίρι ήταν από μπροστά και είχε και ο 20χρονος εκδορές, μετά από πάλη.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και αξονική τομογραφία στο θύμα η οποία θα παραδοθεί στους οικείους του σήμερα, Σάββατο, μετά από παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης.