Παραδόθηκε αυτοβούλως ο ένας εκ των δύο φίλων του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου, καθώς σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 21χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον άλλον φίλο του και τον άτυχο 20χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος. Επισημαίνεται, ότι σε βάρος του δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ο άλλος φίλος που ήταν μαζί με τον άτυχο νεαρό στο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.