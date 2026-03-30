Μενού

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δεύτερος φίλος του 20χρονου - Έλαβε προθεσμία για την απολογία του

Στις δικαστικές Αρχές εμφανίστηκε, σήμερα, Τρίτη, ο δεύτερος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε μετά από θανάσιμη μαχαιριά, τον οποίο αναζητούσαν οι Αρχές.

Reader symbol
Newsroom
Το Δικαστικό Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη
Στιγμιότυπο από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης | Intime
  • Α-
  • Α+

Παραδόθηκε αυτοβούλως ο ένας εκ των δύο φίλων του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου, καθώς σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 21χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον άλλον φίλο του και τον άτυχο 20χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος. Επισημαίνεται, ότι σε βάρος του δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ο άλλος φίλος που ήταν μαζί με τον άτυχο νεαρό στο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΕΛΛΑΔΑ