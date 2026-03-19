Καλαμαριά: Προσαγωγή πρώην υπεύθυνου ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης - Ποια η εμπλοκή του με τον 23χρονο

Στην προσαγωγή ενός 30χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο 30χρονος φέρεται να δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από τον 23χρονο βασικό ύποπτο της υπόθεσης αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Της προσαγωγής προηγήθηκε αστυνομική επιχείρηση στον κεντρικό σύνδεσμο οπσδών του Άρη, «super 3», στην περιοχή της Χαριλάου. Κατόπιν εντολής της αρμόδιας ανακρίτριας, διενεργείται έρευνα στην οικία του προσαχθέντος. Εάν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία για την εμπλοκή του στην υπόθεση, η προσαγωή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη.

Η προσαγωγή του πρώην στελέχους ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης και το δικαστικό παρελθόν

Ο 30χρονος έχει διατελέσει στο παρελθόν υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης και είναι οργανωμένος οπαδός της ομάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα δικαστικά έγγραφα, ο εν λόγω άνδρας είχε καταδικαστεί τελεσιδίκως το 2025 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 32 μηνών με αναστολή.

Η καταδίκη αφορούσε επεισόδιο που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2021 στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, κατά το οποίο σημειώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, φερόμενων ως οπαδών του ΠΑΟΚ.

Παρότι πρωτόδικα η κατηγορία ήταν σε βαθμό κακουργήματος, το Εφετείο μετέτρεψε την πράξη σε πλημμέλημα (επικίνδυνη σωματική βλάβη από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης), ενώ ο 30χρονος καταδικάστηκε επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ψηφιακό «αποτύπωμα» κυνισμού: Τα σοκαριστικά μηνύματα στο chat μετά τη δολοφονία

Σοκάρουν τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία που έγινε λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Η συνομιλία έγινε μεταξύ φίλων του δράστη, όπως αναφέρει η εκπομπή «Live News» του Mega, και σε αυτή υποδεικνύονται τρόποι για να αποφύγει την ταυτοποίηση ο 23χρονος, όπως το να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, ενώ ο 20χρονος έχει μαχαιρωθεί, άτομο μέσα στη συνομιλία φέρεται να γράφει «μκάρι να πεθάνει». Όταν δε κάποιος αναφέρει ότι έχει σπεύσει ασθενοφόρο στο σημείο, ένα άλλο άτομο καλεί τους υπόλοιπους να αποχωρήσουν από την ομαδική συνομιλία.

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στην φυλακή.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση ενώ ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία, κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.

Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.

Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά. Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.