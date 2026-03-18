Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στην φυλακή.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση ενώ ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία, κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.

Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.

Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά. Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.

Προθεσμία ο 19χρονος

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (19/03) έλαβε ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του αιματηρού επεισοδίου.

Ο ίδιος, καθώς κι ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση - η οποία φαίνεται πως έχει οπαδικό υπόβαθρο - θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Δολοφονία Καλαμαριά: Τι είχε υποστηρίξει προανακριτικά ο κατηγορούμενος

Όπως είχε υποστηρίξει στις Αρχές προανακρτικά: «είχα βγει βόλτα κι όταν γύρισα πάρκαρα και πήγα να μπω στην πολυκατοικία. Τότε είδα τρεις πολύ κοντά μου και ο ένας κρατούσε σφυρί. Μου είπε ''Τώρα σε βρήκαμε, θα σε γ....''. Εγώ ρώτησα ''γιατί εμένα;''

Άρχισα να τρέχω να ξεφύγω. Νωρίτερα είχα δει και άλλους δύο πιο μακριά. Οπότε συνολικά ήταν πέντε. Καθώς έτρεχα, ένας μου έβαλε τρικλοποδιά κι έπεσα. Με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι αλλά και σε όλο το σώμα. Ταυτόχρονα με χτυπούσαν με χέρια και πόδια και νομίζω ότι ένιωσα και κλειδιά και κάποιο μαχαίρι. Με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο με τραβούσε βίντεο.

Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν. Μου έπεσε από την τσέπη ένα μαχαίρι που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι, προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντάς το στα τυφλά, ενώ ήμουν ακόμα ξαπλωμένος.

Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί. Προσπάθησαν απλά να ανακόψω την επίθεση που δεχόμουν. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν. Το μαχαίρι το πέταξα αργότερα σε έναν υπόνομο κοντά στο σπίτι μου. Μετά από αυτό το χτύπημα τα άτομα με άφησαν και άρχισαν να τρέχουν σε διαφορετικές τα τρία από τα υπόλοιπα δύο. Θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου στην οικογένεια που έχασε το παιδί της».