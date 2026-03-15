Καλαμαριά: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε - Το σενάριο που απέκλεισαν οι Αρχές

Βαθιά θλίψη επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα, Κυριακή, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του μετά το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα στην Καλαμαριά.

Η κηδεία του άτυχου 20χρονου θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στις Συκιές.

Παράλληλα, ο 23χρονος φερόμενος δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Με απόφαση της εισαγγελέα διώκεται για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το περιστατικό φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο αναζητείται. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.