Καλαμάτα: 19χρονη νεκρή σε σφοδρό τροχαίο – Σοβαρά τραυματίας ο 23χρονος οδηγός

Μοιραία κατάληξη είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός οχήματος στην Καλαμάτα, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, μια 19χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος κινούταν επί της οδού Αρτέμιδος. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε δύο δέντρα της νησίδας και ανετράπη.

Η νεαρή γυναίκα, που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε θανάσιμα από την ανατροπή. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια της 19χρονης.