Καλαμάτα: Αντιδράσεις για το ξήλωμα του σιδηροδρόμου για να γίνει ποδηλατόδρομος - «Εκτός πραγματικότητας»

Ισχυρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο σχέδιο που κατέθεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που προβλέπει την μετατροπή της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Κορίνθου - Καλαμάτας και Κορίνθου - Μεγάρων που παραμένει εκτός λειτουργίας σε ποδηλατόδρομο.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ με στόχο να ενισχύσει τον ποδηλατικό τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα προκήρυξε ανοιχτή διαδικασία για την εκπόνηση προμελετών που θα επιτρέψουν την δημιουργία μιας μεγάλης ποδηλατικής διαδρομής.

Η εκτέλεση του έργου αυτού όμως θα σημάνει το οριστικό τέλος της σιδηροδρομικής γραμμής, που αποτελεί μία από τις παλιότερες σιδηροδρομικές συνδέσεις της χώρας αλλά παραμένει ανενεργή.

Κάποιοι από τους τοπικούς φορείς εξέφρασαν την διαφωνία τους για την μετατροπή του σιδηροδρόμου υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη ενός ποδηλατοδρόμου δεν είναι παρά άλλοθι για να αποχαιρετίσει η χώρα οριστικά ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι σιδηροδρομικού δικτύου και πιθανότατα θα αποκλείσει μια για πάντα τις πιθανότητες για σιδηρόδρομο στη Πελοπόννησο.

Ηλίας Ντέβις: «Το έργο είναι επιδίωξη εκτός κάθε πραγματικότητας»

Ο Ηλίας Ντέιβις πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη του Action24, εξέφρασε την διαφωνία του λέγοντας πώς πρόκειται για μια καινούρια σιδηροδρομική γραμμή:

«Αυτό είναι μια εξωφρενική επιδίωξη εκτός κάθε πραγματικότητας. Δηλαδή το project, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ, να ξηλωθεί και να πεταχτεί στα σκουπίδια μια καινούρια σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάστηκε το 2011 με 80 εκατομμύρια ευρώ, με πολύ υψηλό ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ», είπε συγκεκριμένα.

Στην επισήμανση του Νίκου Υποφάντη ότι η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Καλαμάτας δεν είναι οικονομικά βιώσιμη και αυτός είναι ο λόγος που παραμένει ανενεργή, ο κ. Ντέιβις ανέφερε:

«Η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Καλαμάτας συμπεριλαμβάνεται στην εθνική δήλωση δικτύου του ΟΣΕ ως ενεργός γραμμή, σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Η τακτική επιβατική εκμετάλλευση καταργήθηκε το 2011, όχι για λόγους τεχνικής ανεπάρκειας ή οικονομικής βιωσιμότητας».

«Αυτό έγινε στο πλαίσια των οριζόντιων περικοπών λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας εκείνη την εποχή. 15 χρόνια μετά, η γραμμή αυτή παραμένει σε άριστη κατάσταση, χωρίς καταπατήσεις και καταστροφές. Έχει αξία –αν όχι στο σύνολό της- σε τμηματική εκμετάλλευση, για τοπικούς επιβατικούς σιδηροδρόμους γύρω από τις πρωτεύουσες μεγάλων πόλεων όπως η Καλαμάτα. Αλλά και για άλλου είδους εκμετάλλευση, ενδεχομένως τουριστική, σε γραφικά σημεία της διαδρομής σε όλο το μήκος των 250 χιλιομέτρων», συνέχισε.