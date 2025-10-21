Καλαμάτα: Ιστιοφόρο με γερμανική σημαία προσάραξε στον Μεσσηνιακό

Το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), ιστιοφόρο σκάφος με γερμανική σημαία και τρεις επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου, κοντά στη Στούπα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με περιπολικό του Λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος που διέθετε δύτη να φτάνουν στο σημείο για να συνδράμουν στην αποκόλληση.
Το ιστιοφόρο, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο, αποκολλήθηκε με επιτυχία και πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Καλαμάτας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές.
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.