Καλαμάτα: Ιστιοφόρο με γερμανική σημαία προσάραξε στον Μεσσηνιακό

Το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), ιστιοφόρο σκάφος με γερμανική σημαία και τρεις επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου, κοντά στη Στούπα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με περιπολικό του Λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος που διέθετε δύτη να φτάνουν στο σημείο για να συνδράμουν στην αποκόλληση.

Το ιστιοφόρο, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο, αποκολλήθηκε με επιτυχία και πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές.