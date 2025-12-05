Καλαμάτα: Κατέρρευσε τσιμεντένιο γείσο σε πεζοδρόμιο - Ως εκ θαύματος κανείς τραυματίας

Αισίως δεν υπήρξε τραυματισμός το βράδυ της Παρασκευής (5/12), όταν κατέρρευσε τσιμεντένιο γείσο πολυκατοικίας στην Καλαμάτα, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ασκληπιού, σε δρόμο με εμπορικά καταστήματα.

Μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν στο πεζοδρόμιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λίγο έλειψε να πέσει και μονάδα κλιματιστικού, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ακόμα σοβαρότερες συνέπειες.

Στο σημείο παραμένουν επίσης μπάζα και τμήματα της μαρκίζας που κρέμονται, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν με προσοχή ώστε να μην υπάρξει νέος κίνδυνος αποκόλλησης, αναφέρει η ΕΡΤ.

Καλαμάτα: Πυροσβεστικός κλοιός στο σημείο

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα, για την ασφάλιση του χώρου και την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Παρούσες ήταν επίσης η Δημοτική Αστυνομία και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή.

Με κορδέλες έχουν αποκλειστεί το πεζοδρόμιο της Βασιλέως Γεωργίου έως τη Φαρών, καθώς και της Ασκληπιού έως τη Βασιλίσσης Όλγας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο για τα αίτια της κατάρρευσης, εξετάζοντας τόσο την κατάσταση της μαρκίζας όσο και πιθανές φθορές στο κτίριο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 20:30, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη έως ότου ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και απομακρυνθούν πλήρως τα επικίνδυνα σημεία και τα μπάζα που κρέμονται.