Ξανά σε λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε ανοίγει - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, θα επαναλειτουργήσει για τους Θεσσαλονικείς η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Μετρό Θεσσαλονίκης - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 - 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 - 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

Δευτέρα έως Πέμπτη 05:30 - 00:30

Παρασκευή & Σάββατο 05:30 - 02:00

Κυριακή 05:30 - 00:30

Πρόγραμμα δρομολογίων από Δευτέρα 05/01/2026 και έπειτα

Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 - 23:00

Σάββατο & Κυριακή 08:00 - 23:00

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. οι ανάδοχοι κατασκευής και η THEMA συνεχίζουν με συνέπεια την προετοιμασία για την πλήρη ολοκλήρωση και ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.