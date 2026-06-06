Καλαμάτα: «Να δικαιωθεί η Βασιλική» - Συγκλονίζει το πανό έξω από τα δικαστήρια που απολογείται ο 41χρονος

Από το πρωί στο γραφείο της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκεται ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, και μητέρας των δύο κοριτσιών τους 6 και 10 ετών, μέσα στην κρεβατοκάμαρά του σπιτιού τους με 45 μαχαιριές.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας βρέθηκε πλήθος οργισμένων πολιτών, οι οποίοι ζητούν την τιμωρία του γυναικοκτόνου αλλά και την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Μεταξύ άλλων, ένα πανό που κρεμάστηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο συγκλονίζει, καθώς αναγράφει: «Στον φόβο δεν λυγίζουμε, στη μνήμη της βαδίζουμε, στο εδώλιο η ενοχή για να δικαιωθεί η Βασιλική».

Τα στοιχεία που οδηγούν στην εκδοχή της προμελέτης

Καθώς το αφήγημα της αυτοάμυνας έχει καταρριφθεί από τα στοιχεία που εντόπισαν οι Αρχές, ο φερόμενος δράστης φαίνεται να επιλέγει ως υπερασπιστική γραμμή τον τσακωμό που προηγήθηκε, προσπαθώντας να αποδείξη ότι ήταν δολοφονία εν βρασμώ, ωστόσο και αυτή καταρρίπτεται από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί. Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στην εκδοχή ενός προμελετημένου εγκλήματος.

Μετά από έρευνες ανακαλύφθηκες ότι ο κατηγορούμενος φαίνεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μιλώντας στο ΕΡΤnews υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη, η οποία -όπως είπε- ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία της σκηνής έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σημειώνοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Ο ίδιος στάθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Λέμε στις γυναίκες να φεύγουν από την πρώτη φορά που θα σηκωθεί χέρι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς συχνά υπάρχουν απειλές.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η 39χρονη δολοφονημένη φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία».