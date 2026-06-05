Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Την ηχογραφούσε – Στο μικροσκόπιο ο υπολογιστής και η στρατηγική του 41χρονου

Σε νέα, αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η έρευνα για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Το πέπλο μυστηρίου γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος αρχίζει να διαλύεται, καθώς οι αστυνομικές αρχές φέρνουν στο φως ηχητικές καταγραφές και ψηφιακά πειστήρια που ενδέχεται να στοιχειοθετήσουν προμελέτη, αναδεικνύοντας παράλληλα μια σκοτεινή εικόνα εμμονής του 41χρονου καθ' ομολογίαν δράστη προς το θύμα.

Ο «κοριός» στο γραφείο και τα ψηφιακά ίχνη

Η προανάκριση απέδωσε ένα εξαιρετικά κρίσιμο εύρημα: στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε ο 41χρονος στον επαγγελματικό του χώρο, εντοπίστηκαν καταγεγραμμένες συνομιλίες της δολοφονημένης συζύγου του. Το πώς ακριβώς παγιδεύτηκε το θύμα και με ποιο τεχνικό μέσο γινόταν η υποκλοπή παραμένει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στο γραφείο, αλλά εκτείνονται και στην κοινή κατοικία του ζευγαριού. Πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκληρών δίσκων και άλλων συσκευών αποθήκευσης έχουν ήδη κατασχεθεί και περάσει την πόρτα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Η αποκρυπτογράφηση αυτών των ψηφιακών αποτυπωμάτων θεωρείται το «κλειδί» που θα απαντήσει στο ερώτημα εάν η γυναικοκτονία ήταν προσχεδιασμένη, ρίχνοντας άπλετο φως στα πραγματικά κίνητρα.

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Υπό το βάρος των νέων, καταιγιστικών στοιχείων, ο κατηγορούμενος δεν πέρασε τελικά χθες το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί. Φτάνοντας στα δικαστήρια της Καλαμάτας λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, παρέμεινε στο κτίριο μόλις για μία ώρα. Στη συνέχεια, έκανε χρήση του δικονομικού του δικαιώματος, ζητώντας και λαμβάνοντας τη μέγιστη και τελευταία προθεσμία για το Σάββατο.

Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, η αναβολή κρίθηκε μονόδρομος. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης –ένα από τα πλέον κομβικά έγγραφα της δικογραφίας– παραδόθηκε στους συνηγόρους μόλις το πρωί της Τετάρτης, καθιστώντας αδύνατη την ενδελεχή μελέτη του εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων.

Από το «ξύπνησα και έγινε» στον «άγριο καβγά»

Ίσως η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη, ωστόσο, να κρύβεται στη στρατηγική μεταστροφή του ίδιου του 41χρονου. Η αρχική του εκδοχή, που παρέπεμπε σε μια θολή εικόνα όπου «ξύπνησε και απλώς βρέθηκε μπροστά στο συμβάν», φαίνεται να εγκαταλείπεται.

Πλέον, διαρρέεται ένα νέο υπερασπιστικό αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο της δολοφονίας προηγήθηκε ένας εξαιρετικά βίαιος και έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. Η αλλαγή αυτή στους ισχυρισμούς του, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ακραίας κτητικότητας και εμμονής που προκύπτουν από τις ηχογραφήσεις, συνθέτουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.

Με το ανακριτικό έργο να τρέχει με αμείωτους ρυθμούς και την πιθανότητα ανάδυσης νέων στοιχείων να παραμένει ορθάνοιχτη, όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο Σάββατο. Η απολογία του 41χρονου αναμένεται να δώσει, έστω και καθυστερημένα, τις πρώτες επίσημες απαντήσεις για το χρονικό ενός εγκλήματος που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.