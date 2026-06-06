Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η διαδικασία της απολογίας του 41χρονου για την γυναικοκτονία της συζύγου του, διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και όταν ολοκληρώθηκε, ομόφωνα ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, με τους πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι έξω έξω από τα δικαστήρια να τον αποδοκιμάζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι, έως ότου να λήξει και επίσημα ο γάμος τους.

Μιλώντας για όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα, φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε ένας πολύωρος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και πως «κάποια στιγμή θόλωσε», κατά τη διάρκεια συμπλοκής και την δολοφόνησε.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις ηχογραφήσεις σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Σχετικά με το γιατί δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη, απάντησε, σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, ότι τώρα έχει αρχίσει ο εντολέας του να αντιλαμβάνεται τι έκανε, ενώ χαρακτηριστικά είπε ότι η ανακρίτρια με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του κατά τη σημερινή απολογία. Αναφορικά με τα παιδιά, είπε ότι εκεί είναι η τραγωδία.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί πολίτες , οι οποίοι παρακολούθησαν την εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ κατά την αποχώρησή του ο 41χρονος αποδοκιμάστηκε από τους παρευρισκόμενους.

Μεταξύ άλλων, ένα πανό που κρεμάστηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο συγκλονίζει, καθώς αναγράφει: «Στον φόβο δεν λυγίζουμε, στη μνήμη της βαδίζουμε, στο εδώλιο η ενοχή για να δικαιωθεί η Βασιλική».