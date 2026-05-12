Καλαμάτα: Στο εδώλιο 57χρονος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών στα Δικαστήρια Καλαμάτας βρίσκεται από τις 11:00 ο 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ο 57χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του στην Καλαμάτα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Καλαμάτα: «Βιβλιοθήκη» κακοποίησης ανηλίκων είχε ο 57χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, καθώς σε ηλεκτρονικά αρχεία που κατασχέθηκαν εντοπίστηκαν χιλιάδες αρχεία με φωτογραφίες και βίντεο με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, ηλικίας εμφανώς κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με πηγές, το υλικό που εντόπισαν οι αρχές παρουσία δικαστικού λειτουργού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σκληρό, ενώ εξετάζεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Συνολικά κατασχέθηκαν έξι σκληροί δίσκοι, καθώς και ένα δέμα που φέρεται να είχε παραλάβει από το εξωτερικό. Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω ψηφιακό και εργαστηριακό έλεγχο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης με την κωδική ονομασία «Broken Chain» από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή και της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες και για ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την κατοχή του παράνομου υλικού, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε διάθεση ή διακίνησή του.