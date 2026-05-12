Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα κτιρίου και βρέθηκαν στο κενό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ένα κορίτσι έχασε την ζωή του, ενώ εξετάζεται αν κλείωσαν οι ίδιες την πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι δύο κοπέλες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς για τη μία διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η κατάσταση της δεύτερης κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη

Οι αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.