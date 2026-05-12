Μενού

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Θρίλερ στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης  μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα κτιρίου και βρέθηκαν στο κενό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ένα κορίτσι έχασε την ζωή του, ενώ εξετάζεται αν κλείωσαν οι ίδιες την πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι δύο κοπέλες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς για τη μία διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η κατάσταση της δεύτερης κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη

Οι αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ