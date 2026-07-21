Καλαμπάκα: Νεκρή ηλικιωμένη εντοπίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65

Συναγερμός σήμανε σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στο υπό κατασκευή κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tameteora.gr, μία γυναίκα ηλικίας 76 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνη, το οποίο δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Το όχημα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σταματημένο, ενώ η ίδια βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτό, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πιθανότατα από την πτώση της στο πρανές του δρόμου.

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο κλειστό τμήμα του Ε65 και σημειώθηκε το δυστύχημα, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.