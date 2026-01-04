Καλλιακμάνης για νεκρό πυροσβέστη στις Σέρρες: «Βρέθηκε γυμνός και κοντά ήταν το αμάξι του»

Λεπτομέρειες σχετικά με την τραγική κατάληξη που είχε ο αγνοούμενος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνος Γκίνης, έδωσε το πρωί της Κυριακής (4/1) ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το Σάββατο στο όρος Μπέλλες από αγρότη και άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και έγινε η ταυτοποίησή του.

Όπως είπε στο OPEN o επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν πεσμένος μπρούμυτα, φορούσε μόνο το μποξεράκι και τις κάλτσες του και είχε κόψει τις φλέβες του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για αυτοχειρία και όχι για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

«Όταν εξαφανιστεί ένας άνθρωπος και δεν υπάρχουν στοιχεία απαγωγής από το σημείο που έφυγε και αφήνει εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό είναι κακός οιωνός. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα απόκρημνο σημείο και βρέθηκε από έναν αγρότη κοντά σε ένα καταφύγιο κυνηγών. Είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων», συμπλήρωσε.

«Θα μου πείτε γιατί βρέθηκε γυμνός; Πολλές φορές λέμε ότι αυτός που έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει κάνει κάποιες ενέργειες που δεν μπορεί να τις δικαιολογήσεις. Άλλωστε και η αυτοκτονία είναι μια παράλογη ενέργεια. Για παράδειγμα, αυτοί που πέφτουν στο νερό βγάζουν τα παπούτσια», κατέληξε.

