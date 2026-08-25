Καλλιθέα: 18χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη πρώην σύντροφό του – «Αν είχε όπλο, θα με σκότωνε»

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με μία 19χρονη να καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η νεαρή στο MEGA, οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν προκειμένου να μιλήσουν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ωστόσο, ο 18χρονος φέρεται να έβγαλε ένα κουζινομάχαιρο και να την τραυμάτισε στο πόδι.

Η 19χρονη υποστηρίζει ότι ο πρώην σύντροφός της εκδήλωνε έντονη ζήλια και εμμονική συμπεριφορά απέναντί της, ενώ, όπως καταγγέλλει, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει βίαιος. Η ίδια είχε προχωρήσει στο παρελθόν δύο φορές σε μήνυση σε βάρος του.

«Του είχα ξανακάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά», ανέφερε η 19χρονη, προσθέτοντας ότι του είχε δώσει ακόμη μία ευκαιρία, ωστόσο η βίαιη συμπεριφορά επαναλήφθηκε.

«Αν είχε όπλο, θα με σκότωνε»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία της 19χρονης για απειλές που φέρεται να είχε δεχθεί από τον 18χρονο.

«Άμα είχε όπλο θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε», περιέγραψε.

Μετά την επίθεση, ο 18χρονος φέρεται να άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Περαστικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ειδοποίησε περιπολικό που βρισκόταν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί μετέφεραν τη 19χρονη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Την είχε χτυπήσει ξανά»

Για όσα είχαν προηγηθεί μίλησε και η γιαγιά της 19χρονης, η οποία ανέφερε ότι ο 18χρονος εξακολουθούσε να ενοχλεί την εγγονή της μετά τον χωρισμό τους.

«Την είχε χτυπήσει ξανά και εκείνη δεν τον ήθελε, αλλά την ενοχλούσε με τηλέφωνο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν τον 18χρονο στην Καλλιθέα και τον συνέλαβαν για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.