Καλλιθέα: «Ένα λεπτό δεν το είδα και ήταν μέσα στο σιντριβάνι» - Σοκάρει ο πατέρας του 2χρονου

Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων εξακολουθεί να είναι το 2,5 ετών παιδί που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι της πλατείας Κύπρου στην Καλλιθέα χωρίς τις αισθήσεις του. Για πρώτη φορά μετά το συμβάν, ο πατέρας του παιδιού, που βρισκόταν στο σημείο μίλησε στην κάμερα αποκαλύπτοντας πως έβγαλε ο ίδιος το παιδί από το σιντριβάνι.



Μιλώντας στο MEGA, στην εκπομπή Live News o πατέρας του παιδιού, Σάμουελ ανέφερε πως είχε βγει στην πλατεία Κύπρου με την κόρη του και πως την άφησε να παίξει, την ίδια ώρα που εκείνος καθόταν σε ένα παγκάκι.

«Ένα λεπτό δεν το είδα και πήγα στο σιντριβάνι και το είδα μέσα και το έβγαλα. Μου έδωσε ο Θεός δύναμη να το βγάλω μόνος μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήρθανε τα φιλαράκια, τα παιδιά εδώ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο για εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου τους αστυνομικούς και τους γιατρούς που έκαναν τα πάντα για εμάς», συμπλήρωσε ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας πως «το παιδί είναι καλά».

Την ΕΛΑΣ και τους γιατρούς ευχαρίστησε και ο θείος του παιδιού.

Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν έχει εγκεφαλικό οίδημα, κάτι που προκαλεί αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.