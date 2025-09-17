Καλλιθέα: Καταγγελία για εργοδότη που έκανε σάκο του μποξ μετανάστη που δούλευε στην μπυραρία του

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό εργοδοτικής βίας και ρατσιστικής συμπεριφοράς καταγγέλλει μετανάστης εργάτης, ο οποίος εργαζόταν ως μάγειρας σε μπυραρία-εστιατόριο στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του στην ΚΕΕΡΦΑ, όταν εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη δουλειά λόγω υπερβολικής πίεσης και εξαντλητικών απαιτήσεων, ο εργοδότης αντέδρασε με βίαιο τρόπο.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, πέρα από τα καθήκοντα του μάγειρα, του ζητήθηκε να εκτελεί χρέη λαντζέρη, σερβιτόρου και καθαριστή. Όταν αρνήθηκε να παραμείνει, το αφεντικό του άσκησε έντονες πιέσεις, απαιτώντας να παραδώσει τα κλειδιά του καταστήματος και να επιστρέψει στην εργασία του, απειλώντας τον ότι δεν θα λάβει τα δεδουλευμένα του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον μετανάστη, ο εργοδότης τον απείλησε λέγοντας: «Μπορώ να σε στείλω πίσω στο Πακιστάν – εκεί δεν θα έχεις ούτε να φας».

Πώς έγινε το περιστατικό

Το επεισόδιο εκτραχύνθηκε όταν, όπως περιγράφει ο εργαζόμενος, παρόντες δύο άτομα (χωρίς διακριτικά αστυνομίας) επιχείρησαν να τον πιέσουν να επιστρέψει στη δουλειά. Ο εργοδότης φέρεται να διέταξε τον κλείσιμο των πορτών και στη συνέχεια τον ακινητοποίησε και άρχισε να τον χτυπά. «Με έπιασε από τον λαιμό, με έριξε κάτω και άρχισε να με γρονθοκοπεί στο κεφάλι και το σώμα, τουλάχιστον 10-15 φορές, με χτύπησε και με κλωτσιές. Πονούσα, τρόμαξα ότι θα με σκοτώσει», καταγγέλλει ο Αμίρ.

Παρά το περιστατικό, ο εργοδότης φέρεται να επικοινώνησε μαζί του την επόμενη ημέρα, ζητώντας του να επιστρέψει στην εργασία και δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να του καταβάλει τα δεδουλευμένα εάν δεν συμμορφωθεί, ενώ απέδωσε το ξυλοδαρμό στον ίδιο τον εργαζόμενο, υποστηρίζοντας πως «τον προκάλεσε».

Ο μετανάστης έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η ΚΕΕΡΦΑ κάνει λόγο για ένα ακόμη περιστατικό εργοδοτικού ρατσισμού, αποτέλεσμα της πολιτικής ανοχής απέναντι στη βία κατά μεταναστών. Όπως σημειώνεται, τέτοιες πρακτικές επιχειρούν να επιβάλουν κλίμα φόβου και υποταγής στους χώρους εργασίας, σε μια συγκυρία που η κρατική πολιτική επιτρέπει την εργοδοτική αυθαιρεσία εις βάρος των πιο ευάλωτων εργαζομένων.