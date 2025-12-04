Μενού

Καλλιθέα: Φρεάτιο έγινε συντριβάνι 2 μέτρων με τη νεροποντή του Byron

Απίστευτες εικόνες από κεντρικό δρόμο στην Καλλιθέα, όπου φρεάτιο ξεχείλισε λόγω του όγκου νερού της κακοκαιρίας Byron και μετατράπηκε σε συντριβάνι.

Ούτε 40 λεπτά δεν είχε κρατήσει η καταιγίδα που έφερε η κακοκαιρία Byron στην Καλλιθέα, και ήδη η τοπική υποδομή «κατέρρευσε», με τους υπόνομους να έρχονται στην επιφάνεια.

Απίστευτα πλάνα ανέβηκαν στο TikTok από φρεάτιο υπονόμου, ο οποίος υπερχείλισε σε τέτοιο βαθμό, ώστε εκσφενδόνισε το καπάκι του, και δημιούργησε ένα σιντριβάνι σχεδόν δύο μέτρων, που έπνιξε στο νερό τους γύρω δρόμους.

Στα σοκαριστικά πλάνα, ο πίδακας νερού που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να ξεπερνά σε ύψος διερχόμενα αυτοκίνητα, ενώ αποτελεί και υγειονομική «βόμβα», φέρνοντας τα περιεχόμενα του δικτύου στην επιφάνεια.

Με μόλις 40 λεπτά βροχή έρχομαι σιντριβάνι εδώ στην Καλλιθέα διασταύρωση Σκρα με Ανδρομάχης#fu #fragiskos

