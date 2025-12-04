Καλλιθέα: Φρεάτιο έγινε συντριβάνι 2 μέτρων με τη νεροποντή του Byron

Ούτε 40 λεπτά δεν είχε κρατήσει η καταιγίδα που έφερε η κακοκαιρία Byron στην Καλλιθέα, και ήδη η τοπική υποδομή «κατέρρευσε», με τους υπόνομους να έρχονται στην επιφάνεια.

Απίστευτα πλάνα ανέβηκαν στο TikTok από φρεάτιο υπονόμου, ο οποίος υπερχείλισε σε τέτοιο βαθμό, ώστε εκσφενδόνισε το καπάκι του, και δημιούργησε ένα σιντριβάνι σχεδόν δύο μέτρων, που έπνιξε στο νερό τους γύρω δρόμους.

Στα σοκαριστικά πλάνα, ο πίδακας νερού που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να ξεπερνά σε ύψος διερχόμενα αυτοκίνητα, ενώ αποτελεί και υγειονομική «βόμβα», φέρνοντας τα περιεχόμενα του δικτύου στην επιφάνεια.