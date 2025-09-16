Καλλιθέα: Κατάστημα μετατράπηκε σε παράνομο καζίνο - Όπλο, 11.075 ευρώ και κάμερες κατασχέθηκαν

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 12ης Σεπτεμβρίου, η αστυνομία σταμάτησε όχημα στο οποίο επέβαινε 67χρονος

Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλο όπλο, γεμιστήρας με 13 φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 11.075 ευρώ. Ο 67χρονος προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας όπου συνεχίστηκε η προανακριτική έρευνα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 67χρονος εργαζόταν σε κατάστημα στην Καλλιθέα εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομoς τζόγος.

Το κατάστημα τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη 45χρονη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πρόσβαση στον χώρο με χρήση τηλεχειριστηρίου.

Από την έρευνα στο κατάστημα κατασχέθηκαν:

πλήθος τραπουλόχαρτων

μάρκες

5 καταγραφικά μηχανήματα

24 κάμερες παρακολούθησης

2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας

8 τηλεχειριστήρια για πόρτες

4 τηλεοράσεις

Στο χώρο λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με καταγραφικό και 24 κάμερες που κατέγραφαν τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και η προανάκριση συνεχίζεται από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων, ενώ οι κατασχεθέντες εξοπλισμός και το χρηματικό.

Πηγή: ertnews.gr