Καλλιθέα: Μοτοσικλέτα delivery παρέσυρε 11χρονο – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Τροχαίο στην Καλλιθέα με παράσυρση 11χρονου από δίκυκλο delivery. Ο ανήλικος διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kallitheapress.gr, το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα διανομής (delivery) την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος, που είχε τις αισθήσεις του αλλά έφερε τραύματα, διεκομίσθη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνώνται από την Τροχαία.

