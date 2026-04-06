Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kallitheapress.gr, το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα διανομής (delivery) την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος, που είχε τις αισθήσεις του αλλά έφερε τραύματα, διεκομίσθη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνώνται από την Τροχαία.
- Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφανθεί ταχύτατα»
- Ελένη Ζαβιτσάνου: «Το μεγαλύτερο στερεότυπο για τις γυναίκες που κάνουμε bodybuilding είναι ότι μοιάζουμε με άντρες»
- Άννα Βίσση - Χριστίνα Πολίτη: Δύο ξένοι μετά από 30 χρόνια φιλίας; - Η «πόρτα» στο καμαρίνι και το unfollow
- Τέμπη: Για πρώτη φορά στο δικαστήριο εκπρόσωπος της Εριέττας, που δεν βρέθηκε ποτέ
