Καλλιθέα: Οι δραματικές πρώτες στιγμές μετά την πτώση του 2χρονου στο σιντριβάνι

Δραματικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου όταν το 2 ετών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού εντοπίστηκε μέσα στο συντριβάνι χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο πανικός που επικράτησε καταγράφτηκε από τον κόσμο που βρισκόταν στην πλατεία. Στόχος όλων στο σημείο ήταν να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Στις εικόνες ντοκουμέντα που παρουσίασε το Live News από εκείνες τις πρώτες στιγμές ακούγονται έντρομοι οι περαστικοί να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Διαβάστε ακόμα: Απίστευτη μαρτυρία για τη 2χρονη στην Καλλιθέα: Είπε ψέματα ότι είναι γιατρός και έσωσε το παιδί

«Άκουσα ουρλιαχτά και φαντάστηκα ότι θα έπεσε κανένα παιδί, αλλά ήταν λέει το μωρό, έπεσε μέσα στο συντριβάνι», «Ήταν πάνω από 15 δευτερόλεπτα στο νερό. Την είδα όταν την έβγαζε ο άντρας. Ήταν πίσω από το πανό, δεν φαινόταν» ανέφερε ο κόσμος που βρισκόταν εκεί.

Σεφ γειτονικού καταστήματος άκουσε τις φωνές, είδε την κινητοποίηση και όπως λέει, έτρεξε για να πάρει στα χέρια του τη μικρή.

«Προσπαθώ να δώσω τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και δεν με αφήνουν».

Η ζωή της μικρής κρεμόταν εκείνες τις στιγμές σε μία κλωστή. Ο νεαρός σεφ λέει ότι για να μπορέσει να πάρει το παιδί στα χέρια του, είπε ψέματα πως είναι γιατρός.

«Σηκώνω λίγο τον λαιμό, να ανοίξω το σαγόνι, προσπαθώ να κάνω ΚΑΡΠΑ, δεν με αφήνουν, τους λέω είμαι γιατρός αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου».

Στο σημείο φτάνει γρήγορα ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Οι γιατροί καταφέρνουν να επαναφέρουν τη μικρή στη ζωή, μετά από προσπάθειες 50 λεπτών.