Καλλιθέα: Παραμένει στη ΜΕΘ η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι - Καθαρή η αξονική από εγκεφαλικό οίδημα

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το 2χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι σε πλατεία της Καλλιθέας, καθώς βρίσκεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.

Οι γιατροί δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να επαναφέρουν το άτυχο παιδί που διακομίσθηκε σε σοβαρή κατάσταση το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα μαγνητικής εντός της ημέρας που θα δώσουν φως στην κατάσταση της υγείας του.

Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα αποτελέσματα της αξονικής έδειξαν πως το παιδί δεν έχει εγκεφαλικό οίδημα.

Το γεγονός ότι το 2χρονο παιδί παρέμεινε κάτω από το νερό για περίπου 10 λεπτά θέτει επιφυλάξεις στους γιατρούς που αναμένουν να ολοκληρωθεί το κρίσιμο 48ωρο, ώστε να έχουν πιο καθαρή εικόνα.