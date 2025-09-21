Καλλιθέα: «Πήγε να με πνίξει, μου έριχνε μπουνιές» - Μάγειρας καταγγέλλει τον εργοδότη του

Εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης ως μάγειρας, έκανε καταγγελία στην αστυνομία αφού ισχυρίστηκε ότι εργοδότης του τον ξυλοκόπησε και πήγε να τον πνίξει, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο Mega, ο καταγγέλλων δήλωσε: «Με χτυπούσε μου γροθιές στο πρόσωπο. Και εδώ κάτω από το μάτι. Με έπιασε με τα χέρια του στον λαιμό και πήγε να με πνίξει. Με τα δύο του χέρια με έπιασε στο λαιμό και εγώ έπεσα κάτω και μου έριχναν νερό με ένα μπουκάλι.

Δεν έχω μιλήσει τρεις μέρες και μετά όταν πήγα στον γιατρό μου είπε να μην μιλάω. Να παίρνω μόνο φάρμακα και να πίνω νερό. Μου είπε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι καλά, αλλά εδώ και πέντε μέρες δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να φάω και πονάω πάρα πολύ.

«Μου έριχνε μπουνιά εδώ στο μάτι. Είναι όλα μαύρα. Δεν βλέπω καλά», είπε ο εργαζόμενος.